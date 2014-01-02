《焦点》亚洲制造业2013年强势收尾，然中国动能现隐忧

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
周三数据显示，12月韩国向其最大出口市场中国的出口同比增长8.4%，向美国出口增长13.2%。
“制造业产出的强劲增长表明，2013年最后一季度增长会持续，经济处于逐步复苏进程中，”汇丰分析师Ronald Man谈及韩国时表示。
“但考虑到中国需求尚未显示大幅升温迹象，我们认为经济活动的整体上行空间将有限。”
其他PMI调查显示，如印度和印尼在经历了艰困的2013年后仍将举步维艰，尽管也不乏一些希望曙光。
印度工厂活动失去势头，因国内新订单疲软抵消海外需求的增长。
汇丰印度12月制造业PMI数据从前月的51.3降至50.7。
印尼12月制造业活动从50.3升至50.9，受产出和新订单增加的支撑。(完) (译文审校 田建华/白云)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。