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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 14:23 BJT

《焦点》亚洲制造业2013年强势收尾，然中国动能现隐忧

周三数据显示，12月韩国向其最大出口市场中国的出口同比增长8.4%，向美国出口增长13.2%。

“制造业产出的强劲增长表明，2013年最后一季度增长会持续，经济处于逐步复苏进程中，”汇丰分析师Ronald Man谈及韩国时表示。

“但考虑到中国需求尚未显示大幅升温迹象，我们认为经济活动的整体上行空间将有限。”

其他PMI调查显示，如印度和印尼在经历了艰困的2013年后仍将举步维艰，尽管也不乏一些希望曙光。

印度工厂活动失去势头，因国内新订单疲软抵消海外需求的增长。

汇丰印度12月制造业PMI数据从前月的51.3降至50.7。

印尼12月制造业活动从50.3升至50.9，受产出和新订单增加的支撑。(完) (译文审校 田建华/白云)

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