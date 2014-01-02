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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 14:07 BJT

台湾股市：收平，因中国制造业数据不佳

路透台北1月2日 - 台湾股市周四以平盘作收，元月首个交易日尚未出现市场预期的涨升行情。此前出炉的中国12月制造业采购经理人指数(PMI)跌至三个月最低，投资人担忧与中国经济紧密连结的台湾料也表现不佳。

台湾加权股价指数 微幅收高0.01%至8,612.54点，成交初值 为912.05亿台币，上日修正后为850.33亿。

元富投顾一不愿具名分析师指出，由于台股短线涨幅较大，近日先会在高档狭幅震荡，元月行情是否有机会展开，将视欧美新年假期过后的股市表现而定。

〞中国制造业数据不佳，股市要涨也得要基本面支撑。〞他说。

前日公布的中国官方12月制造业PMI为51，显示增长动能减弱迹象。该指数11月为51.4。(完) 　　

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