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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 14:13 BJT

韩国汇市：韩元兑美元上涨但略脱离逾五年高点，当局疑进场干预

路透首尔1月2日 - 韩元 周四在国内市场收高，但脱离稍早触及的逾五年高点，因当局疑似进场干预买入美元。

韩元兑美元 收报1,050.3，周二国内收在1,055.4。盘中稍早韩元/美元一度触及1,048.3，为2008年8月22日以来最强水准。(完)

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