台湾经济：观光为战略重点产业，并将成立专案小组加入TPP--行政院

路透台北1月2日 - 台湾政府去年12月最后一日，迎来2013年第八百万人次旅客。行政院周四表示，观光产业迈入新里程，是提升经济成长且创造就业机会的重点产业。此外，将成立专案小组推动台湾对外加入国际经贸组织--跨太平洋伙伴协定(TPP)。

台湾行政院长江宜桦周一在院会中表示，台湾若要摆脱过去大量依靠毛利加工的产业型态，必须视观光为战略性重点产业之一。观光不仅是六大新兴产业的一环，也是提升经济成长且创造就业机会的重点产业。

此外，行政院先前也表示，在对外加入经贸组织方面，将成立跨太平洋伙伴协定(TPP)专案工作小组，7月前完成加入TPP的基本准备工作。

马英九总统在元旦文告中也表示，为展现台湾加入区域经济整合的决心，已要求行政院扩大现有的〞国际经贸策略小组〞，尽速提出如何加速推动两岸服务贸易协议和货品贸易协议，以及入TPP以及RCEP的具体行动方案，并将亲自主持1月3日的第一次会议。

台湾主计总处2013年11月底时下修今、明年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%和2.59%，对明年景气看法甚为悲观。至于通膨率今年预估则为0.94%，明年为1.21%。

由于台湾出口产业近来成长性不足，与全球经济成长发生落差，学界出现不少政府应重视内需，以及辅助产业转型的声音。其中，在对外贸易上，也有学者严正呼吁台湾政府应重视加入国际自由贸织组织的进度，以免在产业竞争上更大幅落后对手国--南韩。