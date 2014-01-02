台湾经济：观光为战略重点产业，并将成立专案小组加入TPP--行政院

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透台北1月2日 - 台湾政府去年12月最后一日，迎来2013年第八百万人次旅客。行政院周四表示，观光产业迈入新里程，是提升经济成长且创造就业机会的重点产业。此外，将成立专案小组推动台湾对外加入国际经贸组织--跨太平洋伙伴协定(TPP)。
台湾行政院长江宜桦周一在院会中表示，台湾若要摆脱过去大量依靠毛利加工的产业型态，必须视观光为战略性重点产业之一。观光不仅是六大新兴产业的一环，也是提升经济成长且创造就业机会的重点产业。
此外，行政院先前也表示，在对外加入经贸组织方面，将成立跨太平洋伙伴协定(TPP)专案工作小组，7月前完成加入TPP的基本准备工作。
马英九总统在元旦文告中也表示，为展现台湾加入区域经济整合的决心，已要求行政院扩大现有的〞国际经贸策略小组〞，尽速提出如何加速推动两岸服务贸易协议和货品贸易协议，以及入TPP以及RCEP的具体行动方案，并将亲自主持1月3日的第一次会议。
台湾主计总处2013年11月底时下修今、明年国内生产总值(GDP)年增率预估至1.74%和2.59%，对明年景气看法甚为悲观。至于通膨率今年预估则为0.94%，明年为1.21%。
由于台湾出口产业近来成长性不足，与全球经济成长发生落差，学界出现不少政府应重视内需，以及辅助产业转型的声音。其中，在对外贸易上，也有学者严正呼吁台湾政府应重视加入国际自由贸织组织的进度，以免在产业竞争上更大幅落后对手国--南韩。
台湾最高学术研究机构--中央研究院经济所12月底时也表示，预估台湾明年经济成长率为2.89%，虽比今年回温，但成长速度不快。而政府则应加快区域贸易的整合，或考虑以强力的财政/货币政策刺激经济。 (完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。