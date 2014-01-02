《中国债市每日综述》资金暂宽松谨慎仍存，IRS续涨现券收益率先稳后升

* 新年伊始资金较为充裕，月初例行调准料无忧

* 春节前资金预期谨慎等增加升压，IRS续涨

* 现券收益率先稳但尾盘突然拉升，原因暂不明

* 公开市场今日无操作，正回购公开进行条件尚欠

作者 李宏薇

路透上海1月2日 - 2014年首个交易日，中国银行间市场流动性相对充裕，主要回购利率有不同程度的下行。在此情况下，公开市场零操作也未对资金面造成明显扰动。现券多数时间交投清淡走势较稳，不过近尾盘，部分国债等收益率出现急升。

对于尾盘现券走势的突然变化，交易员表示，目前尚未知悉明确原因或影响因素。而受春节前资金预期偏谨慎，以及主要资金价格仍居高位影响，利率互换自早盘起即延续普涨势头，各品种国债期货价格也全线下行。

消息方面，发改委日前明确地方融资平台可“借新还旧”发债。市场多将其解读为今年城投债出现违约风险不大，但供给压力或增。但就相关信用债的表现来看，直接影响暂时并不明显。

临近尾盘，上海一券商交易员表示，部分国债等现券，收益率出现一波急升。“七年国债快4.7%了。”

剩余期限约6.53年的国债130015券 最新成交在4.6950%，较午盘前的4.60%左右明显上行。

不过对于今日现券收益率先稳后急升的原因，目前并未听到可信服的理由，还需要继续观望。

“买盘都跑了。看不懂(原因)。”上海一银行交易员称。

人民币利率互换(IRS) 在2014年第一个交易日走升，其中一年和五年再刷新历史新高。交易员表示，1月资金扰动事件较多，致市场对短期流动性心态谨慎。此外预期今年利率市场化的步伐仍将继续，货币政策短期又难现松动，多重预期叠加推高IRS。

五年期国债期货主力合约1403 周四收报91.35元人民币，较上日结算价跌0.454元，或0.49%。

**资金相对宽松，逆回购缺席影响不大**

银行间市场主要回购加权利率 周四多回落，其中七天期品种跌幅逾40个基点(bp)。因年末时点过后，整体流动性重归宽松，其中隔夜资金最为充裕，七天品种供给也较多，但由于一个月以上的资金均已能跨月春节长假，机构出钱普遍谨慎。

而公开市场方面，继年末前两天出现定向正回购传言后，今日央行收手未进行任何操作。这意味着本周公开进行的操作方面，依旧空窗。

交易员认为，今日逆回购未现身并不意外，而考虑到春节前资金备付需求，央行公开市场全面重启正回购条件尚有欠缺，短期现身可能性有限。

中国央行公开市场本周以零操作的方式辞旧迎新，净回笼规模290亿元。业内人士认为，政策中性偏紧基调尚难松动，但机构资金余缺可通过市场调节，所以公开市场以静制动，逆回购一箭未发合乎预期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间16:27 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0947 3.2019 -10.72

七天 4.9831 5.4041 -42.10

14天 5.7716 6.2029 -43.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0400 1.3750 +166.50

七天 4.8000 3.3100 +149.00

14天 5.0000 4.5450 +45.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.1800 3.1800 0

七天 5.1100 5.2500 -14.00

14天 5.7600 6.0000 -24.00

Shibor

其中:隔夜 3.1310 3.1480 -1.70

七天 4.9810 5.2500 -26.90

三个月 5.5657 5.5565 +0.92

------------------------------------------------------------(完)

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