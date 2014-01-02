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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 14:42 BJT

国际油市：布兰特原油突破111美元，但中国数据疲弱抑制涨势

“中国PMI数据并不那么利好，”IHS石油顾问Victor Shum称。“唯一支撑油价的因素可能是美国库存。”

0618GMT，2月布兰特原油期货 较周二微升0.38美元，至每桶111.18美元。美国原油2月合约 报98.76美元，上涨0.35美元。

市场周三因新年假期休市。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示，12月27日止当周美国原油库存减少570万桶，是路透受访分析师预估减少300万桶的近一倍。

受假期影响，能源资料协会(EIA)将于1月3日发布库存数据。

美国石油库存减少在2013年提振美国原油价格。2013年美国原油均价为每桶98.05美元，较2012年的94.14美元高4.2%。

2013年布兰特原油均价为108.70美元，较2012年的111.68美元低2.7%。(完)

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产油国官方售价英文原文 [OSP/O (编译 王翔琼；审校 李春喜)

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