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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 17:22 BJT

台湾债市：102/11期借券成交23.22亿台币，加权平均利率0.5833%

路透台北1月2日 - 台湾柜台买卖中心公布，周四等殖成交附条件交易行情相关借券细
节如下：
    期别   成交值  最高利率  最低利率  加权平均利率  可交易余额  上日余额
  102/11    23.22    0.5900    0.4500        0.5833       129.5     131.5
  102/10    33.29    0.5900    0.5050        0.5880       342.0     344.5
                        
 注：约定天数为一天借券成交值单位为亿台币，利率单位为%。(完)

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