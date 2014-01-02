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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 17:30 BJT

台湾债市：102/10期10年公债中，证券业买超0.5亿台币

路透台北1月2日 - 台湾柜台买卖中心周四公布，债券等殖成交系统中，10年公债102/1
0 交易资料如下：(单位：亿台币)

       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业      0.50      1.00        -0.50
     证券业      4.50      4.00        +0.50
    五年公债103/02            交易资料如下：(单位：亿台币)
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     19.50     17.00        +2.50
     证券业      8.50     11.00        -2.50

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