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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 15:16 BJT

韩国个股：三星市值五日蒸发近180亿美元，韩元飙升致获利前景堪忧

“我们预计三星的营业利润将约为9.5万亿韩元，低于约10.2万亿韩元的市场预估均值。最大原因是韩元兑美元汇率，其次是有机电激发光显示器(OLED)的销售利润空间降低，”IBK Investment &Securities的分析师Lee Seung-woo表示。

有分析师指出，韩元走强对三星的元件业务获利而言尤为不利，因该部门主要用美元进行结算。

周四韩元兑美元 升至2008年中期以来最高，市场人士预计汇率还将进一步走高，因近期数据显示经济在稳步复苏。

法国巴黎银行分析师Peter Yu预计，韩元兑美元汇率每波动1%，三星元件业务的营业利润就会波动4%。他是较不看好三星获利的分析师之一。

他还估计，三星第四季获利将较前季降低14%至8.8万亿韩元，受韩元走强、一次性特别奖金支付以及智能手机元件销售疲软等因素影响。(完) (编译 田建华/石冠兰 审校 艾茂林/王翔琼/白云)

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