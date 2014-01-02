韩国个股：三星市值五日蒸发近180亿美元，韩元飙升致获利前景堪忧

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
“我们预计三星的营业利润将约为9.5万亿韩元，低于约10.2万亿韩元的市场预估均值。最大原因是韩元兑美元汇率，其次是有机电激发光显示器(OLED)的销售利润空间降低，”IBK Investment &Securities的分析师Lee Seung-woo表示。
有分析师指出，韩元走强对三星的元件业务获利而言尤为不利，因该部门主要用美元进行结算。
周四韩元兑美元 升至2008年中期以来最高，市场人士预计汇率还将进一步走高，因近期数据显示经济在稳步复苏。
法国巴黎银行分析师Peter Yu预计，韩元兑美元汇率每波动1%，三星元件业务的营业利润就会波动4%。他是较不看好三星获利的分析师之一。
他还估计，三星第四季获利将较前季降低14%至8.8万亿韩元，受韩元走强、一次性特别奖金支付以及智能手机元件销售疲软等因素影响。(完) (编译 田建华/石冠兰 审校 艾茂林/王翔琼/白云)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。