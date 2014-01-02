路透调查：金融机构固定收益部门预期1月中国政策稳定，债市仍偏谨慎

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透北京1月2日 - 2014年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。
不过债市情绪仍难乐观，因中国经济动能稍有放缓但仍在合理区间，而流动性受春节等因素影响难以宽松，加之新债供给渐增，新股发行重启，以及利率市场化和机构资产负债调整继续发酵等。
所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行1月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时提升。
同时，逾九成受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率1月会续稳于20%，亦较上月水平略增。
中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率。此前一次降息时间为2012年7月6日；最近一次降准时间则为2012年5月18日。
调查并显示，今年1月末10年期国债收益率估值料为4.59%，较去年12月末上升4个基点(bp)。
2014年第一期展望调查共有50家机构参与，较上期增加广发银行和天弘基金两家机构，使包括债券私募基金在内的基金类参与机构增至10家；包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等在内的银行类参与机构增至19家。
证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家。
汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 钟华; 审校 张喜良)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。