版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 15:28 BJT

全球金市：美国期金劲扬2%，因逢低买盘再度涌现

--------------------------0643GMT---------------------------

价格 变动 涨跌% 成交量

现货金 1226.50 21.21 +1.76

现货银 20.05 0.72 +3.72

现货铂金 1383.25 12.75 +0.93

现货钯金 717.70 6.70 +0.94

COMEX期金 1225.80 23.50 +1.95 28700

COMEX期银 20.09 0.72 +3.72 12631

汇率

欧元/美元 1.3747

美元指数 105.30

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐