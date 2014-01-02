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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 17:12 BJT

台湾经济：2014年释出民间投资商机约1,424亿台币--财政部

路透台北1月2日 - 台湾财政部周四表示，2014年财政部预计释出民间参与公共建设的签约案约为1,424亿台币，行政院仍请各部会清查土地和投资计划，以利民间参与公共建设。

2013年截至12月民间参与公共建设签约案件数为103件，总投资金额774亿台币。尽管2014年预估民间参与公共建设案件有望大幅成长，但行政院仍希望中央和地方能够扩大民间参与公共建设的金额和件数。

财政部部长张盛和表示，财政部已针对引进保险业资金投入公共建设，建立适合保险业参与公共建设之模式，并推出多项积极作为，例如建立商机媒合平台、成立投资公共建设谘询辅导小组，专案列管及积极予以协助辅导，办理专业教育训练等。

2014年财政部将释出的大案包括有：信义区A25土地开发案(约300亿台币)、台北市南港调车场都市更新计画（约265亿台币）、基隆火车站暨西二西三码头更新计画（约128亿台币)、以及新北市新庄国际创新园区暨停车场兴建营运移转案(约92亿台币)等等。

2012-2013年保险业参与投资之公共建设共12案，其中仍以设定地上权案件居多，总投资金额约953亿台币，包含〞台北市信义区A15、A18、A20市有土地开发案〞、〞台中市市81公有市场用地开发案〞及〞台北学苑及中仑眷舍国有土地地上权案。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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