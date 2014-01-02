中国债市：交易所13海浆纸盘中异常交易临时停牌，为新规则后首只

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透上海1月2日 - 中国上海证券交易所13海浆纸 今天被实施盘中临时停牌，为异常交易新规则后首只临时停牌债券。市场人士猜测，可能是有抛售压力的机构砸盘或失误所致。
路透并未联系上该债券的发行人及主承评论。
“为债券临时停牌规则后的首只了吧，不过与城投债的关系不大，这是只产业债。”北京一家券商人士认为。
今日9时36分该券暂停交易，停牌前价格为52.500元，较开市价98.000跌幅超过40%，14时55分恢复交易，最后收盘价为93.280元。
今日该券成交量并不大，停牌前成交量只有2手 ，最后5分钟复牌后则新成交了12手。
上海证券交易所12月全面修订异常交易规则，新增债券交易盘中临时停牌制度，加强债券交易价格异动事件监管，无价格涨跌幅限制的企业债等品种，盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过20%（含）、单次上涨或下跌超过30%（含）的，都可以临时停牌。（完） (发稿 徐永 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。