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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 15:16 BJT

中国债市：交易所13海浆纸盘中异常交易临时停牌，为新规则后首只

路透上海1月2日 - 中国上海证券交易所13海浆纸 今天被实施盘中临时停牌，为异常交易新规则后首只临时停牌债券。市场人士猜测，可能是有抛售压力的机构砸盘或失误所致。

路透并未联系上该债券的发行人及主承评论。

“为债券临时停牌规则后的首只了吧，不过与城投债的关系不大，这是只产业债。”北京一家券商人士认为。

今日9时36分该券暂停交易，停牌前价格为52.500元，较开市价98.000跌幅超过40%，14时55分恢复交易，最后收盘价为93.280元。

今日该券成交量并不大，停牌前成交量只有2手 ，最后5分钟复牌后则新成交了12手。

上海证券交易所12月全面修订异常交易规则，新增债券交易盘中临时停牌制度，加强债券交易价格异动事件监管，无价格涨跌幅限制的企业债等品种，盘中交易价格较前收盘价首次上涨或下跌超过20%（含）、单次上涨或下跌超过30%（含）的，都可以临时停牌。（完） (发稿 徐永 审校 黄凯)

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