表格：外资在韩国股市卖超3,495亿韩元

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透首尔1月2日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超3,495亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
---------------------------------------------
1月2日 -349.5 -130.3 465.8
12月30日 116.7 19.3 -143.7
12月27日 70.7 -71.0 5.0
12月26日 -12.1 628.7 -614.4
12月24日 -54.5 456.4 -385.9
12月23日 71.6 223.5 -263.6
12月20日 -17.1 205.3 -183.2
12月19日 108.5 84.1 -176.6
12月18日 -123.7 265.2 -128.5
12月17日 53.0 94.5 -77.1
12月16日 -62.4 86.4 -26.6
12月13日 -265.7 528.3 100.1
12月12日 -607.1 593.2 304.6
12月11日 -202.9 90.8 108.9
12月10日 -113.2 111.4 -3.0
---------------------------------------------
本月以来 -349.5 -130.3 465.8
---------------------------------------------
今年以来 -349.5 -130.3 465.8
---------------------------------------------(完)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。