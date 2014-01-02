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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 15:39 BJT

韩国债市：公债价格大跌，因外资流出引发获利了结

路透首尔1月2日 - 韩国公债价格周四大跌，指标10年期公债收益率(殖利率) 创下近六个月来最大单日涨幅，因外资流出引发获利了结。

10年期公债收益率上涨9.5个基点，创7月8日以来最大涨幅；3月三年期公债期货 收低0.24点。

“外资近期对公债期货的购买过度积极，价格今日大跌，因新年首个交易日不可避免地出现卖单，”一名债券交易员称。

另一债券经纪商表示，周四价格全线下跌折射出12月的粉饰帐面买盘。

今日收盘价 上日收市价

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韩国公债期货 * 105.50 105.74

10年期公债收益率 3.678% 3.583%

五年期公债收益率 3.307% 3.228%

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* 为三年期公债近月期约报价。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 艾茂林)

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