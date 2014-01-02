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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 15:49 BJT

中国期市：沪金收扬于两周来高位，但无持续反弹能量

路透上海1月2日 - 上海期金新年首个交易日反弹并收涨于两周以来高位。分析人士认
为，国际现货金价跌至综合成本1,200美元/盎司一线虽会带来反弹，但影响因素基本偏空，
后市持续反弹幅度不会太高。
    
    他们表示，未来一段时间内难以看到黄金需求出现实质性回升。其投资需求仍然不高，
实物金消费又趋于理性，国际市场持仓量也显示贵金属关注度仍在下降。
    
    宏源期货金属研究室分析师冯海虹表示，今天沪金涨势较大，但成交量回升却并不明显
，“这就好比水浅了，扔一石头动静大些。”并预计后期仍会以低位的区间振荡为主。
 
    她认为，后期投资性需求仍是影响金价的关键因素，但目前就其投资需求来看，避险和
保值功能的吸引力都在下降。而实物金消费需求虽然受节日等因素时有爆发，但对价格提振
作用有限，且长远看消费需求也正趋于理性。
    
    “元旦期间中国大妈又在抢购黄金，不过这与消费习惯、时间点等等有关系，跟价格的
关系不是特别明显。”她说，黄金价格下跌会吸引一部分珠宝需求向黄金饰品转移，但像去
年那样疯狂的抢金大潮不太可能再现，后期消费需求可能以平稳为主。
    
    冯海虹并建议，若对贵金属有投资意愿，不如关注白银品种。“后期工业复苏，对白银
的工业需求会有提振，这是黄金所不具备的。”她分析说。
    
    沪金主力1406合约 收高1.66%，至每克244.45元，为2013年12月19日以来最高
收位。沪银主力1406合约 今天亦收高1.86%至每千克4,213元。
    
    现货金 小幅挽回近期跌幅，站在每盎司1,211.80美元，尽管2013年录得30年来最
大年度跌幅。
       
 中国期市主要品种收盘信息：                                    
                                                   
 交易   品种            合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
  所                                               
 上期   沪铜(cu)        1403     52,670     0.75       240,224 
 所                                                
        黄金(au)        1406     244.45     1.66       171,802 
        螺纹钢 (rb)     1405      3,590     0.42     1,346,124 
        橡胶 (ru)       1405     18,135    -0.38       214,686 
 大商   豆粕 (m)        1405      3,354    -0.24     1,578,492 
 所                                                
        豆油 (y)        1405      6,922     0.82       845,256 
        焦炭 (j)        1405      1,454    -0.82       202,104 
 郑商   白糖 (sr)       1405      4,789    -0.19       611,476 
 所                                                
        棉花 (cf)       1405     19,385     0.57        75,032 
 中金   沪深300(if)     1401    2,331.8    -0.71        95,809 
 所                                                
 （完）

 (发稿 李然; 审校 毕晓雯)

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