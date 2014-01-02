中国期市：沪金收扬于两周来高位，但无持续反弹能量

路透上海1月2日 - 上海期金新年首个交易日反弹并收涨于两周以来高位。分析人士认 为，国际现货金价跌至综合成本1,200美元/盎司一线虽会带来反弹，但影响因素基本偏空， 后市持续反弹幅度不会太高。 他们表示，未来一段时间内难以看到黄金需求出现实质性回升。其投资需求仍然不高， 实物金消费又趋于理性，国际市场持仓量也显示贵金属关注度仍在下降。 宏源期货金属研究室分析师冯海虹表示，今天沪金涨势较大，但成交量回升却并不明显 ，“这就好比水浅了，扔一石头动静大些。”并预计后期仍会以低位的区间振荡为主。 她认为，后期投资性需求仍是影响金价的关键因素，但目前就其投资需求来看，避险和 保值功能的吸引力都在下降。而实物金消费需求虽然受节日等因素时有爆发，但对价格提振 作用有限，且长远看消费需求也正趋于理性。 “元旦期间中国大妈又在抢购黄金，不过这与消费习惯、时间点等等有关系，跟价格的 关系不是特别明显。”她说，黄金价格下跌会吸引一部分珠宝需求向黄金饰品转移，但像去 年那样疯狂的抢金大潮不太可能再现，后期消费需求可能以平稳为主。 冯海虹并建议，若对贵金属有投资意愿，不如关注白银品种。“后期工业复苏，对白银 的工业需求会有提振，这是黄金所不具备的。”她分析说。 沪金主力1406合约 收高1.66%，至每克244.45元，为2013年12月19日以来最高 收位。沪银主力1406合约 今天亦收高1.86%至每千克4,213元。 现货金 小幅挽回近期跌幅，站在每盎司1,211.80美元，尽管2013年录得30年来最 大年度跌幅。 中国期市主要品种收盘信息： 交易 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 所 上期 沪铜(cu) 1403 52,670 0.75 240,224 所 黄金(au) 1406 244.45 1.66 171,802 螺纹钢 (rb) 1405 3,590 0.42 1,346,124 橡胶 (ru) 1405 18,135 -0.38 214,686 大商 豆粕 (m) 1405 3,354 -0.24 1,578,492 所 豆油 (y) 1405 6,922 0.82 845,256 焦炭 (j) 1405 1,454 -0.82 202,104 郑商 白糖 (sr) 1405 4,789 -0.19 611,476 所 棉花 (cf) 1405 19,385 0.57 75,032 中金 沪深300(if) 1401 2,331.8 -0.71 95,809 所 （完） (发稿 李然; 审校 毕晓雯)