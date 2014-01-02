中国债市：2014年首个交易日IRS走升，受资金扰动等多重预期推动

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透北京1月2日 - 中国人民币利率互换(IRS) 在2014年第一个交易日走升，其中一年和五年再刷新历史新高。交易员表示，1月资金扰动事件较多，致市场对短期流动性心态谨慎。此外预期今年利率市场化的步伐仍将继续，货币政策短期又难现松动，多重预期叠加推高IRS。
市场人士提供的最新数据显示，七天回购定盘利率为基准的IRS一年和五年期盘中分别曾现5.30%和5.33%附近的成交，而周二上述两个品种盘中最高触及5.26%和5.22%。
“IRS从节前一天就开始大涨。”上海一银行资深交易员称，一方面货币政策短期放松的可能不高，利率市场化在今年还是会逐步推进，另外现券一般在年初会有配置需求，但目前都未能看到，预期今年债券及货币的利率还将上行。
华东一银行交易员指出，IRS的攀升可能与市场对短期资金面预期谨慎有关。
中国银行间市场主要回购加权利率 周四大多回落，年末时点过后，整体流动性重归宽松，其中隔夜资金最为充裕，七天品种供给也较多，但由于一个月以上的资金均已能跨月春节长假，机构出借普遍谨慎。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.3650/5.4654 5.2025/5.2871 5.2200/5.3063 5.2500/5.3438 5.2075/5.5325
上日 5.2692/5.3667 5.1550/5.2396 5.1750/5.2613 5.1800/5.2734 5.1275/5.4113
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变动 +0.0958/+0.0987 +0.0475/+0.0475 +0.0450/+0.0450 +0.0700/+0.0704 +0.0800/+0.1212
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年11月人民币IRS成交的名义本金总额为2,657亿元，较10月的1,693.69亿元增近六成。(完) (发稿 康熙泽；审校 曾祥进)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。