台湾债市：五年公债103/2殖利率随美债收高，量能略增但流动性仍嫌不足

* 年初交易意愿稍有增温 * 主流券殖利率随美债联袂收高 * 明日五年券103/2区间暂看1.10-1.15% 路透台北1月2日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四随美 债收高。交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率逼近两年半高位，且美债封关行情差 强人意，牵动今日台债主流券殖利率同步开高，不过随着多方逢高进场稍有压抑收盘殖利率 弹幅。 交易员表示，过完年后台债稍微反应一下美债殖利率弹升的利空，不过因目前台债流动 性稍嫌不足及资金面持续宽裕，略有收敛主流券殖利率弹幅，近期美债殖利率是否续弹将影 响台债空方态度，料对台债形成一股区间缓步垫高的压力。 五年券103/2发行前交易已成为市场主流，该券殖利率今日收高2.25个基点至1.1350%， 创五年期公债殖利率一个半月收盘高位，前波高位为2013年11月12日的1.1470%。 “开年总是要反应一下美债，短线台债殖利率可能缓缓向上，不过流动性是个问题。” 一位外商银行债券交易员说。 公债交易员指出，市场普遍预期2014年美债、台债殖利率弹幅将比去年小，加以台湾央 行1月份通常会政策性让整体市场资金充沛，所以短线台债殖利率应该是区间波动的机率较 大，短线主流券殖利率大弹机率并不高。 交易员估明日10年债102/10殖利率区间暂看在1.67-1.72%，五年券103/02发行前交易区 间暂看1.10-1.15%，五年券102/11则暂看1.08-1.12%。 美国指标公债收益率周二升至近两年半高位，为公债市场40年内表现第三差的年份收尾 ，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年缩减购债前减持公债仓位。指标10年期 公债 收益率升5个基点，报3.026%，略低于市场收盘前所创的近两年半高位3.03 6%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/11 +1.28 1.0900 1.0900-1.1099 10.5 5 103/02 +2.25 1.1350 1.1300-1.1441 79.5 10 102/10 +0.80 1.6875 1.6875-1.7170 11.0 交易员认为，目前台债主要随国际债市波动，短线美国重量级经济指标就属1月10日的 非农就业报告，若数据明显优于预期，美联储量化宽松(QE)退场速度可能因此加快，恐成短 线美债及台债的一大变数。 “新学期新希望，新的一年试图反应美债、台股的压力。”一位民营银行债券交易员说 。 另有交易员提及，由于美股屡创历史新高，激励台股大盘指数创29个月收盘高位，并展 开元月行情，且政府持续政策性做多台股，或多或少对台债稍有负面影响。 台湾加权股价指数 收涨0.01%至8,612.54点，前波收盘高位为2011年8月1日的8, 701.38点。 今日外资及陆资在台股买超23.72亿台币，连五日买超，五日来 买超共计224.92亿台币；上交易日修正后为买超55.74亿台币。 本周余日全球重要经济事件与数据： 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12 月供应管理协会(ISM)制造业指数； 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说，美国12月纽约ISM企业活动指 数、美国ECRI经济领先指标。(完) 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/10 1.6875 5 102/11 1.0900 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)