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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 15:48 BJT

台湾债市：五年公债103/2殖利率随美债收高，量能略增但流动性仍嫌不足

* 年初交易意愿稍有增温
    * 主流券殖利率随美债联袂收高
    * 明日五年券103/2区间暂看1.10-1.15%

    路透台北1月2日 - 台湾指标五年期公债103/2 发行前交易殖利率周四随美
债收高。交易员认为，由于美国指标10年期公债殖利率逼近两年半高位，且美债封关行情差
强人意，牵动今日台债主流券殖利率同步开高，不过随着多方逢高进场稍有压抑收盘殖利率
弹幅。
    
    交易员表示，过完年后台债稍微反应一下美债殖利率弹升的利空，不过因目前台债流动
性稍嫌不足及资金面持续宽裕，略有收敛主流券殖利率弹幅，近期美债殖利率是否续弹将影
响台债空方态度，料对台债形成一股区间缓步垫高的压力。
    
    五年券103/2发行前交易已成为市场主流，该券殖利率今日收高2.25个基点至1.1350%，
创五年期公债殖利率一个半月收盘高位，前波高位为2013年11月12日的1.1470%。
    
    “开年总是要反应一下美债，短线台债殖利率可能缓缓向上，不过流动性是个问题。”
一位外商银行债券交易员说。
    
    公债交易员指出，市场普遍预期2014年美债、台债殖利率弹幅将比去年小，加以台湾央
行1月份通常会政策性让整体市场资金充沛，所以短线台债殖利率应该是区间波动的机率较
大，短线主流券殖利率大弹机率并不高。
    
    交易员估明日10年债102/10殖利率区间暂看在1.67-1.72%，五年券103/02发行前交易区
间暂看1.10-1.15%，五年券102/11则暂看1.08-1.12%。
    
    美国指标公债收益率周二升至近两年半高位，为公债市场40年内表现第三差的年份收尾
，因投资人在美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年缩减购债前减持公债仓位。指标10年期
公债 收益率升5个基点，报3.026%，略低于市场收盘前所创的近两年半高位3.03
6%。 
         收盘价                  涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
 年期      期别                  (基点)                             (亿台币)
    5    102/11                   +1.28     1.0900   1.0900-1.1099      10.5
    5    103/02                   +2.25     1.1350   1.1300-1.1441      79.5
   10    102/10                   +0.80     1.6875   1.6875-1.7170      11.0
   
    交易员认为，目前台债主要随国际债市波动，短线美国重量级经济指标就属1月10日的
非农就业报告，若数据明显优于预期，美联储量化宽松(QE)退场速度可能因此加快，恐成短
线美债及台债的一大变数。
    
    “新学期新希望，新的一年试图反应美债、台股的压力。”一位民营银行债券交易员说
。
    
    另有交易员提及，由于美股屡创历史新高，激励台股大盘指数创29个月收盘高位，并展
开元月行情，且政府持续政策性做多台股，或多或少对台债稍有负面影响。
    
    台湾加权股价指数       收涨0.01%至8,612.54点，前波收盘高位为2011年8月1日的8,
701.38点。               今日外资及陆资在台股买超23.72亿台币，连五日买超，五日来
买超共计224.92亿台币；上交易日修正后为买超55.74亿台币。               
    
    本周余日全球重要经济事件与数据：
    周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12
月供应管理协会(ISM)制造业指数；
    周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说，美国12月纽约ISM企业活动指
数、美国ECRI经济领先指标。(完)
         30       102/9                     没有成交
         20       102/8                     没有成交
         15       102/1                     没有成交
         10      102/10                       1.6875
          5      102/11                       1.0900
          2       102/7                     没有成交
 (完) 

 (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

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