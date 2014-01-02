版本:
中国
亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 16:04 BJT

金属期市：伦铜升至七个月高点，因预期中国经济复苏带动需求增长

中国预计2013年全年规模以上工业增加值增长9.8%左右，经济则料增长7.6%，增速略高于7.5%的官方目标，而略低于2012年的7.7%。

除中国需求前景外，精炼铜短缺亦支撑铜价。

“需求强劲持续使库存减少，不仅是LME，全球所有的交易所仓库亦是如此，”辉立期货新加坡的投资分析师Joyce Liu表示。

铜价扬升，即便一项民间调查显示，12月中国制造业活动的扩张步伐为三个月来最慢，受出口订单下滑拖累。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值持平于初值，仍为50.5，上月终值为50.8。

LME铜库存MCUSTX-TOTAL扩大周二跌势，降至366,425吨，为2013年1月以来最低。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 [LME/S1CN (编译 王翔琼；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐