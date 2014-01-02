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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 16:24 BJT

香港股市：恒指收盘仅小幅上涨，中国PMI数据显示经济放缓

路透香港1月2日 - 香港股市周四小幅上涨，尽管中资金融股及能源股下滑。此前公布的中国官方及民间采购经理人指数调查均暗示中国经济放缓。

恒生指数 小涨0.1%至23,340.05点，恒生国企指数 下跌1%至12月23日以来最低。

中煤能源 下跌4.1%至四个月低点。中国神华能源 下跌2.3%，是三周内最差表现。

汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布，中国12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.5，与初值一致，且为三个月低位。12月官方制造业PMI回落至四个月低点51.0。 (完)

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