台湾汇市：新年伊始台币汇价由盛转衰收贬，外资回补美元

* 新年首日台币由升转贬收最低，结束连三日涨升 * 外资回补美元，出口商卖盘不多 * 明日实质交易区间看29.90-30.00 路透台北1月2日 - 新年伊始，台币兑美元 周四行情逆转收贬于最低位，震幅加大。汇银人士指 出，国际美元走强下，外资反手回补美元，令台币走势由盛转衰，终场收贬，结束先前连三日的升值行情。 周四美元兑日元持稳在五年高点附近，市场仍等待美国的就业相关数据和供应管理协会(ISM)制造业指数 来指美联储(FED)的后续动作。汇银人士指出，在外资由卖美元反手回补之后，美元卖盘空荡荡，央行适时入 场补足一些流动性，令成交金额放大。 “下午外资买得更明显了..午盘过后(台币)一路贬回去，根本没遇到什么阻碍，”一位本地民营银行交易 员表示。 他们也说，今日回到月初，出口商的美元卖单见到台币竟一路走贬，并不急着出来丢单子，倾向观望。而 韩元 今日虽然走升，但因其出口表现强劲，与台币的走势脱钩。 韩国12月出口较上年同期增长7.1%，好于市场预期。 韩元兑美元与日圆周四皆触及五年 高位，然多数亚币走贬。韩元兑美元周四收在1,050.3，上日收在1,055.4。 今日台币实质交易区间主要在29.78-29.92，上日在29.765-29.858。明日实质交易区间则看29.9-30.00。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价微幅缩小，美元稍微看升 ；一个月远汇 尾盘报29.915/925，上日收在29.820。 台湾股市周四以平盘作收，元月首个交易日尚未出现市场预期的涨升行情。此前出炉的中国12月制造业采 购经理人指数(PMI)跌至三个月最低，投资人担忧与中国经济紧密连结的台湾料也表现不佳。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超23.72亿台币，连五日买超。 本周的全球重要经济事件与数据有： 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12月供应管理协会(IS M)制造业指数。 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说、美国12月纽约ISM企业活动指数、美国ECRI经济 领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.979 29.950 29.770-29.979 29.950 7.69 6.93 元太外汇经纪公司 29.965 29.935 29.770-29.965 29.935 3.28 3.175 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/0.015 -0.030/0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.140/-0.120 (完)