台湾汇市：新年伊始台币汇价由盛转衰收贬，外资回补美元

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
* 新年首日台币由升转贬收最低，结束连三日涨升 * 外资回补美元，出口商卖盘不多 * 明日实质交易区间看29.90-30.00 路透台北1月2日 - 新年伊始，台币兑美元 周四行情逆转收贬于最低位，震幅加大。汇银人士指 出，国际美元走强下，外资反手回补美元，令台币走势由盛转衰，终场收贬，结束先前连三日的升值行情。 周四美元兑日元持稳在五年高点附近，市场仍等待美国的就业相关数据和供应管理协会(ISM)制造业指数 来指美联储(FED)的后续动作。汇银人士指出，在外资由卖美元反手回补之后，美元卖盘空荡荡，央行适时入 场补足一些流动性，令成交金额放大。 “下午外资买得更明显了..午盘过后(台币)一路贬回去，根本没遇到什么阻碍，”一位本地民营银行交易 员表示。 他们也说，今日回到月初，出口商的美元卖单见到台币竟一路走贬，并不急着出来丢单子，倾向观望。而 韩元 今日虽然走升，但因其出口表现强劲，与台币的走势脱钩。 韩国12月出口较上年同期增长7.1%，好于市场预期。 韩元兑美元与日圆周四皆触及五年 高位，然多数亚币走贬。韩元兑美元周四收在1,050.3，上日收在1,055.4。 今日台币实质交易区间主要在29.78-29.92，上日在29.765-29.858。明日实质交易区间则看29.9-30.00。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币换汇点折价微幅缩小，美元稍微看升 ；一个月远汇 尾盘报29.915/925，上日收在29.820。 台湾股市周四以平盘作收，元月首个交易日尚未出现市场预期的涨升行情。此前出炉的中国12月制造业采 购经理人指数(PMI)跌至三个月最低，投资人担忧与中国经济紧密连结的台湾料也表现不佳。 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超23.72亿台币，连五日买超。 本周的全球重要经济事件与数据有： 周四：美国公布一周初请失业金人数、12月Markit制造业PMI终值、11月建筑支出、12月供应管理协会(IS M)制造业指数。 周五：美联储主席贝南克参加美国经济学会并发表演说、美国12月纽约ISM企业活动指数、美国ECRI经济 领先指标。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 29.979 29.950 29.770-29.979 29.950 7.69 6.93 元太外汇经纪公司 29.965 29.935 29.770-29.965 29.935 3.28 3.175 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.025/0.015 -0.030/0.010 美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.140/-0.120 (完)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。