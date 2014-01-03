台湾已公布经济指标--2014/1/3

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 11月 -0.12% +0.61% r 1/23 -- 季调失业率 11月 4.15% 4.17% 1/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +0.67% 0.64% 1/6 -- 外汇存底(亿美元) 11月底 4,155.59 4,156.01 1/6 -- 商品出口(y/y) 11月 0.0% -1.5% 1/7 -- 商品进口(y/y) 11月 -0.5% -2.8% 1/7 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +6.05% +5.99% 1/24 -- 外销订单(y/y) 11月 +0.8% +3.2% 1/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +149.1 +140.0 r 2/20 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +26.1 +38.8 2/20 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季统计 +1.66% +2.69% r -- -- 值 重贴现率(%) 12月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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