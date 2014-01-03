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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 08:00 BJT

台湾已公布经济指标--2014/1/3

经济指标                   时间        最新数据      前次数据      下次公布  预估值 
 工业生产(y/y)             11月         -0.12%          +0.61%  r   1/23      --
 季调失业率                11月         4.15%            4.17%      1/22      --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)  11月         +0.67%           0.64%      1/6       --
 外汇存底(亿美元)          11月底       4,155.59      4,156.01      1/6       --
 商品出口(y/y)             11月         0.0%             -1.5%      1/7       --
 商品进口(y/y)             11月         -0.5%            -2.8%      1/7       --
 M2货币总计数(y/y)         11月         +6.05%          +5.99%      1/24      --
 外销订单(y/y)             11月         +0.8%            +3.2%      1/20      --
 经常帐盈余(亿美元)        第三季       +149.1          +140.0  r   2/20      --
 国际收支(亿美元)          第三季       +26.1            +38.8      2/20      --
 国内生产总值(GDP) (y/y)   第三季统计   +1.66%          +2.69%  r   --        --
                           值                                                 
 重贴现率(%)               12月26日     1.875%          1.875%      --        --
  注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完)    
    * 参看全球经济数据相关资料，可点选 
    * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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