《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透香港1月2日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:07时,1美元=6.0511人民币CNY =CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 5.57 0.472 1.95 市北高新 9.51 0.639 2.46 大众交通 6.1 0.666 1.51 永生投资 13.65 1.198 1.88 老凤祥 23.93 2.438 1.62 S中纺机 24.83 0.81 5.07 鼎立股份 10.45 0.641 2.69 氯碱化工 6.56 0.477 2.27 双钱股份 9.54 0.719 2.19 海立股份 7.04 0.577 2.02 浦东金桥 11.76 1.065 1.82 外高桥 32.53 2.158 2.49 ST联华 20.9 1.773 1.95 锦江投资 9.94 0.901 1.82 中路股份 12.66 0.82 2.55 金山开发 12.4 0.62 3.31 海欣股份 7.01 0.541 2.14 耀皮玻璃 6.19 0.56 1.83 大江股份 5.75 0.38 2.50 上柴股份 11.37 0.788 2.38 丹化科技 7.56 0.596 2.10 上海三毛 8.79 0.855 1.70 友谊股份 9.6 1.395 1.14 上工申贝 10.22 0.576 2.93 上海机电 17.37 1.732 1.66 宝信软件 25.17 1.905 2.18 上海物贸 9.31 0.639 2.41 自仪股份 6.91 0.645 1.77 上海普天 9.26 0.637 2.40 陆家嘴 17.18 1.616 1.76 华新水泥 12 1.529 1.30 锦江股份 16.09 1.593 1.67 鄂尔多斯 8.94 0.967 1.53 华电能源 2.46 0.301 1.35 SST天海 6.11 0.34 2.97 大名城 5.04 0.411 2.03 东方通信 6.18 0.481 2.12 黄山旅游 10.17 1.233 1.36 开开实业 10.13 0.737 2.27 海南航空 1.99 0.412 0.80 ST轻骑 3.73 0.309 1.99 振华重工 3.59 0.43 1.38 锦州港 3.78 0.402 1.55 九龙山 2.97 0.294 1.67 凌云股份 7.06 0.608 1.92 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 雷美珍)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。