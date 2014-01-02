《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月2日

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透香港1月2日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:09时,1港元=0.78028元人民币 )
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示,A股相对H股的最新加权平均溢价为-5.79%,高于上交易日收盘的-5.89%.
公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 3.58 5.20 0.88 建设银行 4.11 5.82 0.91 中国银行 2.61 3.55 0.94 农业银行 2.47 3.78 0.84 招商银行 10.73 16.26 0.85 中信银行 3.86 4.15 1.19 交通银行 3.82 5.41 0.90 民生银行 7.73 8.56 1.16 中国人寿 14.96 23.85 0.80 中国平安 41.30 68.70 0.77 中国太保 18.13 29.95 0.78 中信证券 12.59 21.45 0.75 新华人寿 22.61 25.80 1.12 海通证券 11.21 13.46 1.07 华能国际 5.05 7.04 0.92 大唐发电 4.18 3.53 1.52 华电国际 3.00 3.02 1.27 中煤能源 4.72 4.18 1.45 中国神华 15.63 23.90 0.84 中国石油 7.67 8.46 1.16 兖州煤业 8.65 6.62 1.67 中国石化 4.46 6.27 0.91 上海石化 3.05 2.20 1.78 中海油服 21.00 23.55 1.14 仪征化纤 2.86 1.61 2.28 中国铝业 3.36 2.67 1.61 江西铜业 14.21 13.90 1.31 洛阳钼业 6.36 3.50 2.33 紫金矿业 2.33 1.68 1.78 马钢股份 1.68 2.14 1.01 鞍钢股份 3.19 5.66 0.72 重庆钢铁 2.46 1.22 2.58 海螺水泥 16.48 28.50 0.74 洛阳玻璃 4.79 1.33 4.62 北人股份 8.39 3.12 3.45 中联重科 5.39 7.12 0.97 金隅股份 6.61 6.55 1.29 中国国航 3.93 5.62 0.90 东方航空 2.75 2.95 1.19 南方航空 2.73 3.07 1.14 中国远洋 3.30 3.73 1.13 中海集运 2.49 2.04 1.56 中集集团 15.48 18.60 1.07 中海发展 4.79 5.80 1.06 宁沪高速 5.59 9.59 0.75 深高速 3.38 3.54 1.22 成渝高速 2.86 2.26 1.62 皖通高速 3.89 4.28 1.16 广深铁路 2.76 3.72 0.95 中国南车 5.00 6.40 1.00 中国交建 4.02 6.19 0.83 中国铁建 4.65 7.64 0.78 中国中铁 2.67 4.01 0.85 长城汽车 43.16 43.00 1.29 比亚迪 37.97 37.45 1.30 广汽集团 7.98 8.43 1.21 青岛啤酒 47.81 65.60 0.93 广州药业 28.36 28.00 1.30 新华制药 4.94 2.23 2.84 海信科龙 11.48 11.72 1.26 南京熊猫 9.21 3.92 3.01 晨鸣纸业 4.67 3.40 1.76 上海医药 14.65 18.68 1.01 中兴通讯 13.80 16.16 1.09 东方电气 12.43 13.34 1.19 潍柴动力 18.74 31.30 0.77 东北电气 2.33 0.86 3.47 广船国际 17.27 16.60 1.33 经纬纺机 9.76 6.07 2.06 昆明机床 4.55 2.12 2.75 一拖股份 9.45 5.95 2.04 北辰实业 2.71 1.73 2.01 创业环保 8.20 4.40 2.39 中国中冶 1.75 1.43 1.57 金风科技 8.47 9.04 1.20
附注：若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。