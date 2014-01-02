台湾货币市场：1月提存期资金预期变化一览表

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(1月28日数字更新，提存期范围因春节调整)
路透台北1月2日 - 台湾货币市场1月提存期资金预期变化因素摘要如下：
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)1,452.75亿台币 ：(单位：亿台币)
1/06 4,358.15
1/07 1,318.00
1/08 829.00
1/09 730.00
1/10 977.85
1/13 6,204.20
1/14 4,210.50
1/15 1,724.00
1/16 3,969.00
1/17 947.00
1/20 2,104.80
1/21 863.00
1/22 644.30
1/23 3,368.50
1/24 3,604.40
1/27 3,968.30
*1/28 1,600.75
1/29 31.00
--公债还本付息938.6850亿台币
1/05 100甲1期3息 8.0000亿台币
1/06 101甲1期2息 8.0000亿台币
1/09 102甲1期1息 5.5000亿台币
1/12 99甲1期4息 7.0000亿台币
1/13 100甲2期3息 13.8125亿台币
1/15 102甲2期1息 7.0000亿台币
1/18 89甲7期14息 31.2500亿台币
1/20 101甲2期2息 13.0000亿台币
1/21 98甲1期本金 800.0000亿台币
1/21 98甲1期5息 7.0000亿台币
1/22 88甲3期15息 14.1225亿台币
1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币
1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--1/06：发行364天期央行定存单，预计金额1,000亿台币，3日标售。
--1/13：发行两年期央行定存单，预计金额100亿台币，10日标售。
--1/14：发行财103-2期182天期国库券，预计金额250亿台币，13日标售。
--1/17：发行103/1期两年期公债，预计金额350亿台币，14日标售。
--1/20：发行103/2期五年期公债，预计金额400亿台币，15日标售。
--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--农历年关前资金偏紧。
注：*表新增及修正。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良/黄凯)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。