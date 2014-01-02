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货币新闻 | 2014年 1月 2日 星期四 16:47 BJT

英国债市：10年期公债收益率升至2011年7月以来最高

路透伦敦1月2日 - 英国10年期公债收益率(殖利率)周四在新年交易首日升至2011年7月以来最高位，延续2013年最后几天的走势。

0810GMT，10年期英债收益率 报3.092%，较12月31日上涨6个基点，高于12月27日所及高位3.083%。

10年期德国公债价格亦下跌，但跌幅不及英债那么大。10年期英债与德债的利差 一度走阔至112.7个基点，略低于12月27日所及113个基点上方的数年高位。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王翔琼；审校 杜明霞)

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