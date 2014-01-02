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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 16:33 BJT

中朝边境城市丹东2015年将通高铁

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京1月2日 - 新华社周四报道称，中朝边境城市丹东2015年将开通高铁。这表明中国仍致力于加强与朝鲜的经贸往来。

据报道，沈阳至丹东高速铁路全长207公里，2010年开工建设，建成后丹东至沈阳所需时间将从三个半小时缩短至一个小时。

新华称，中朝贸易中70%以上的货物通过丹东口岸进入朝鲜，赴朝旅游的游客也大多通过丹东口岸乘坐火车进入朝鲜。（完）(完)

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