欧元债市：德国公债下滑，因投资者押注2014年经济成长升温

德债期货 最新下跌37个跳动点，报138.80，开盘后一度触及2013年9月迄今最低138.68。10年期德债收益率 上扬3.7个基点，报1.964%。

“德债承受压力...因为冒险情绪仍然比较强劲。我们预计(经济数据)将带来更为正面的消息。”德国商业银行策略师Michael Leister说。

“不过，我们认为在当前2%左右的水平上，德债收益率的上涨空间有限。”

交易员预计成交量将较低，这会放大市场走势。大部分投资者仍在度假中。

欧元区和其他主要经济体较低的通胀率，加之美联储和欧洲央行承诺在长时间内维持低利率的承诺，料会抑制德国和美国公债收益率。

欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)2013年收在两年高位0.446%，因季节性的低流动性。分析师预计Eonia未来数日将下滑，但下滑的程度可能引发一些关于欧洲央行或将再度放宽货币政策的臆测。

其他欧元区公债市场相对稳定。(完)

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