欧元债市：德国公债下滑，因投资者押注2014年经济成长升温

欧元债市：公债收益率小跌，投资人审慎等待两项关键法院裁决
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
德债期货 最新下跌37个跳动点，报138.80，开盘后一度触及2013年9月迄今最低138.68。10年期德债收益率 上扬3.7个基点，报1.964%。
“德债承受压力...因为冒险情绪仍然比较强劲。我们预计(经济数据)将带来更为正面的消息。”德国商业银行策略师Michael Leister说。
“不过，我们认为在当前2%左右的水平上，德债收益率的上涨空间有限。”
交易员预计成交量将较低，这会放大市场走势。大部分投资者仍在度假中。
欧元区和其他主要经济体较低的通胀率，加之美联储和欧洲央行承诺在长时间内维持低利率的承诺，料会抑制德国和美国公债收益率。
欧元无担保之加权平均隔夜利率(Eonia)2013年收在两年高位0.446%，因季节性的低流动性。分析师预计Eonia未来数日将下滑，但下滑的程度可能引发一些关于欧洲央行或将再度放宽货币政策的臆测。
其他欧元区公债市场相对稳定。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰/洪曦; 审校 李婷仪)
这一裁决吸引了巨大的市场关注。投资者希望英国议会能够缓和“硬性退欧”的步调。在“硬性退欧”中，边境控制优先于单一市场准入问题。
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江