台湾货币市场：1月3日及下提存期资金预期变化一览表

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透台北1月3日 - 台湾货币市场周五和下提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期5,143.85亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
-------------------------------------------------------
(下提存期)
宽松因素：
--央行存单到期4兆(万亿)1,452.75亿台币 ：(单位：亿台币)
1/06 4,358.15
1/07 1,318.00
1/08 829.00
1/09 730.00
1/10 977.85
1/13 6,204.20
1/14 4,210.50
1/15 1,724.00
1/16 3,969.00
1/17 947.00
1/20 2,104.80
1/21 863.00
1/22 644.30
1/23 3,368.50
1/24 3,604.40
1/27 3,968.30
1/28 1,600.75
1/29 31.00
--公债还本付息938.6850亿台币
1/05 100甲1期3息 8.0000亿台币
1/06 101甲1期2息 8.0000亿台币
1/09 102甲1期1息 5.5000亿台币
1/12 99甲1期4息 7.0000亿台币
1/13 100甲2期3息 13.8125亿台币
1/15 102甲2期1息 7.0000亿台币
1/18 89甲7期14息 31.2500亿台币
1/20 101甲2期2息 13.0000亿台币
1/21 98甲1期本金 800.0000亿台币
1/21 98甲1期5息 7.0000亿台币
1/22 88甲3期15息 14.1225亿台币
1/28 99甲2期4息 13.5000亿台币
1/28 102甲3期1息 10.5000亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--1/06：发行364天期央行定存单，预计金额1,000亿台币，3日标售。
--1/13：发行两年期央行定存单，预计金额100亿台币，10日标售。
--1/14：发行财103-2期182天期国库券，预计金额250亿台币，13日标售。
--1/17：发行103/1期两年期公债，预计金额350亿台币，14日标售。
--1/20：发行103/2期五年期公债，预计金额400亿台币，15日标售。
--1/29：发行103/3期20年期公债，预计金额300亿台币，24日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
--农历年关前资金偏紧。
*表新增。 (完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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