台湾经济：2014年释出民间投资商机约1,424亿台币--财政部

中国保险：保险机构投资单一股票账面余额不得高于上季末总资产5%--保监会
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
路透台北1月2日 - 台湾财政部周四表示，2014年财政部预计释出民间参与公共建设的签约案约为1,424亿台币，行政院仍请各部会清查土地和投资计划，以利民间参与公共建设。
2013年截至12月民间参与公共建设签约案件数为103件，总投资金额774亿台币。尽管2014年预估民间参与公共建设案件有望大幅成长，但行政院仍希望中央和地方能够扩大民间参与公共建设的金额和件数。
财政部部长张盛和表示，财政部已针对引进保险业资金投入公共建设，建立适合保险业参与公共建设之模式，并推出多项积极作为，例如建立商机媒合平台、成立投资公共建设谘询辅导小组，专案列管及积极予以协助辅导，办理专业教育训练等。
2014年财政部将释出的大案包括有：信义区A25土地开发案(约300亿台币)、台北市南港调车场都市更新计画（约265亿台币）、基隆火车站暨西二西三码头更新计画（约128亿台币)、以及新北市新庄国际创新园区暨停车场兴建营运移转案(约92亿台币)等等。
2012-2013年保险业参与投资之公共建设共12案，其中仍以设定地上权案件居多，总投资金额约953亿台币，包含〞台北市信义区A15、A18、A20市有土地开发案〞、〞台中市市81公有市场用地开发案〞及〞台北学苑及中仑眷舍国有土地地上权案。(完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
路透北京1月24日 - 为加强保险资金对股票投资的监管，中国保监会周二表示，保险机构投资单一股票的账面余额不得高于本公司上季末总资产的5%，投资权益类资产的账面余额合计不得高于本公司上季末总资产的30%，明确支持保险资金开展财务投资。
(新增台湾央行官员说法) 路透台北1月24日 - 台湾央行周二公布，2016年12月日平均货币总计数M2年增率升至4.11%，主要是受到 外资净汇出金额减少，以及外汇存款成长较高之影响；累计2016年全年M2平均年增率为4.51%。 同时，央行亦公布，2016年12月M1B年增率为6.01%，较前月回落，全年平均年增率则为6.33%。 〞去年12月外资净汇出19.48亿美元，比11月净汇出的32.85亿美元减少许多。〞台湾央行经济研究处副处 长吴懿娟说。 她说，12月外资虽呈净汇出，惟资金有投入股市，亦使至12月底外国人台币存款余额大幅下降至1,638亿 台币，创2004年1月以来新低水准，除部分资金汇出外，主要资金进场买股票；且本月以来外资持续在台股买 超，累计至24日止净买超金额达460亿台币，带动台股上涨。 吴懿娟表示，目前市场虽仍存在不确定，惟台股基本面相对稳健、外汇存底充裕，让外资对台股有信心。 另在金融机构净超额准备方面，她称，12月超额准备平均数达到550亿台币，创2009年1
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。