中国数据：12月官方非制造业PMI降至54.6，上月为56--国家统计局

标题新闻：IMF称将可能再次上调对中国2017年GDP成长预估，因中国第一季经济成长好于预期
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路透北京1月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国12月官方非制造业商务活动指数为54.6，较上月的56.0回落。
此前出炉的中国12月官方制造业PMI较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2，但仍位于荣枯线之上，汇丰制造业PMI亦较前月略回落，至50.5，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。
以下为过去一年中国官方非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
13年/12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12年/12月
非制造业PMI 54.6 56.0 56.3 55.4 53.9 54.1 53.9 54.3 54.5 55.6 54.5 56.2 56.1
中国非制造业PMI指标体系，由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成。高于50反映非制造业经济扩张，低于50则反映经济收缩。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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