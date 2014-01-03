中国数据：12月官方非制造业PMI降至54.6，上月为56--国家统计局

路透北京1月3日 - 中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周五联合公布，中国12月官方非制造业商务活动指数为54.6，较上月的56.0回落。

此前出炉的中国12月官方制造业PMI较前月回落0.4个百分点至51，不及市场预期的51.2，但仍位于荣枯线之上，汇丰制造业PMI亦较前月略回落，至50.5，显示中国制造业继续保持增长态势，不过经济增长仍面临一定下行压力。