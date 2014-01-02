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亚洲 | 2014年 1月 2日 星期四 18:29 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货微跌，盘中触及三周高点

船货调查机构Societe Generale de Surveillance周二表示，马来西亚12月棕榈油出口较11月下滑3.3%，至1,423,644吨。

辉立期货分析师Tan Chee Tat称，“展望2014年，需求方面可能给棕榈油价格带来压力。预期的全球油籽产量扩张，可能会压低市场价格。”这位分析师认为棕榈油市场阻力位在2,700马币，支撑位在2,500马币。

“全球最大的棕榈油消费国--印度可能削减棕榈油进口，因该国通过给予当地农民更高的收购价，力推国内油籽产出，此举意在改善经常帐赤字。”

印度超半数的食用油需求由进口满足，主要是来自印尼和马来西亚的棕榈油。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 朱晓军/田建华; 审校 高琦)

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