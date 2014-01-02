马来西亚期市：棕榈油期货微跌，盘中触及三周高点

韩股业绩：LG电子2016年实现营业利润1.34万亿韩元，但第四季亏损
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
船货调查机构Societe Generale de Surveillance周二表示，马来西亚12月棕榈油出口较11月下滑3.3%，至1,423,644吨。
辉立期货分析师Tan Chee Tat称，“展望2014年，需求方面可能给棕榈油价格带来压力。预期的全球油籽产量扩张，可能会压低市场价格。”这位分析师认为棕榈油市场阻力位在2,700马币，支撑位在2,500马币。
“全球最大的棕榈油消费国--印度可能削减棕榈油进口，因该国通过给予当地农民更高的收购价，力推国内油籽产出，此举意在改善经常帐赤字。”
印度超半数的食用油需求由进口满足，主要是来自印尼和马来西亚的棕榈油。(完)
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(编译 朱晓军/田建华; 审校 高琦)
路透首尔1月24日 - 韩国LG电子 周二公布，2016年营业利润为1.34万亿韩元(11.5亿美元)，较上年增长12%。
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路透杜塞尔多夫1月24日 - 德国联邦竞争法主管局(FOC)周二表示，已批准美国芯片生产商英特尔 和中国的四维图新 收购德国地图数据公司HERE的部分权益。