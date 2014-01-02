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债券 | 2014年 1月 3日 星期五 06:51 BJT

美国债市：1月1日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

路透纽约1月2日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至1月1日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少119.6亿美元，至3.352兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少111.1亿美元，至2.997兆美元。

外国央行持有的机构债当周减少8.53亿美元，至3,118.52亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选 (here)(完)

(编译 郑茵 审校 侯向明)

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