《美债周五展望》公债价格在新年首个交易日上涨，资金从股市流向债市

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 指标公债收益率在2014年首个交易日跌至3%以下

* 美国12月制造业活动仍接近两年半高位

* 公债在2013年下跌2.75%，长债下跌13.88%

* 全球最大的债券基金自1999年来首次录得年度损失

路透纽约1月2日 - 美国公债价格周四上涨，指标公债收益率(殖利率)自两年半高位回落，跌至3%以下，因投资人从股市撤回部份资金到债市。美股在2013年表现为逾15年来最佳。

美国公债市场在2014年首个交易日站稳，巴克莱数据显示，公债在2013年的年度跌幅为40年来第三大。分析师和投资人预期，如果美国失业率下跌和通胀攀升，将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)继续缩减购债计划，公债收益率在未来几个月将进一步上升。

“目前债市人气非常利空，但我们可能看到未来几日公债得到喘息，”Newedge USA LLC市场策略部董事Robbert Van Batenburg说。

美联储在12月宣布，将在1月起每月买入750亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)，将2012年底开始推行的第三轮量化宽松政策的月度购债规模缩减100亿美元。

美联储周一将恢复其第三轮量化宽松政策操作，计划买入10-15亿美元2036-2043年到期公债。

美联储的宽松货币政策压低了抵押贷款利率和其他长期借贷成本，且燃点投资人对股市和其他风险资产的兴致。标普500指数在2013年的表现为1997年来最好。

标普500指数在周四下跌1%，其他美国主要股指跌幅类似，受累于获利了结。

在新年假期休市后，美国金融市场在周四重开。

“我们看到一些动态，股市下跌，资金流向美国公债，”Action Economics全球固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说。

分析师表示，对公债重燃的买盘被颇为亮丽的经济数据所抵销。

美国政府表示，最新一周初请失业金人数下降，而一份民间报告显示美国制造业活动仍接近两年半高位。

这些数据支撑2014年初美国经济将持续增长的观点，但不足以令分析师上调其美国经济增长预估，以及上调其美国公债收益率预估。

分析师的普遍预期是，10年期公债收益率在2014年可能触及3.50%，这可能使公债在2014年全年小幅下跌。

**公债在2013年表现惨淡**

公债在2013年下跌2.75%，录得2009年来首次年度下跌，当年公债创下3.58%的年度跌幅，为40年来最大。长债的表现对公债市场拖累最大，巴克莱编纂的指数显示，长债下跌13.88%。

考量公债和其他美国投资级别债券的巴克莱美国债券总体指数在2013年下跌2.02%，年度跌幅为1976年来第二大。

Morningstar周四公布的初步数据显示，全球最大债券基金PIMCO总回报债券基金(Pimco Total Return Fund) 在2013年录得负回报，为14年来首次录得年度损失。

在2013年表现低迷后，公债在2014年首个交易日略为站稳脚根。

指标10年期公债价格 上升5/32，收益率报2.985%，较周二尾盘下跌2个基点。10年期公债收益率稍早触及3.041%。

美国30年期公债 攀升11/32，收益率报3.921%，较周二尾盘下跌2个基点。

一年前，10年期公债收益率报1.835%，30年期公债收益率报3.040%。

成交量从节日低成交易量中反弹。Tradeweb称，周四公债成交量较其30日均值高19%。(完)

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