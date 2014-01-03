欧洲经济：12月南欧汽车销售普遍增长，增加经济复苏希望

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
意大利运输部周四表示，12月新车销量同比增长1.4%，达到88,705辆。意大利是欧洲第四大汽车市场。
西班牙汽车经销商协会Faconauto会长Jaume Roura表示，“进入2014年，我们变得略微更加乐观，相信多数企业将转为盈利并保持员工数量不变。”
穆迪预计，2014年西欧轻型汽车需求增长3%。2013年需求下降了5%。
“但是，经济基本面尚未显示将出现可以持续的增长趋势，”穆迪的分析师Falk Frey在一份报告中表示。
CCFA表示，周四数据显示2013年法国汽车销量减少5.7%。但雷诺 的法国销售主管Bernard Cambier表示，该市场2014年料保持稳定。
然而产业官员表示，即便恢复微弱增长，也无助于缓解产能过剩局面。(完)
(编译 李春喜/张涛；审校 孙茉莉/王兴亚)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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