欧洲经济：12月南欧汽车销售普遍增长，增加经济复苏希望

意大利运输部周四表示，12月新车销量同比增长1.4%，达到88,705辆。意大利是欧洲第四大汽车市场。

西班牙汽车经销商协会Faconauto会长Jaume Roura表示，“进入2014年，我们变得略微更加乐观，相信多数企业将转为盈利并保持员工数量不变。”

穆迪预计，2014年西欧轻型汽车需求增长3%。2013年需求下降了5%。

“但是，经济基本面尚未显示将出现可以持续的增长趋势，”穆迪的分析师Falk Frey在一份报告中表示。

CCFA表示，周四数据显示2013年法国汽车销量减少5.7%。但雷诺 的法国销售主管Bernard Cambier表示，该市场2014年料保持稳定。

然而产业官员表示，即便恢复微弱增长，也无助于缓解产能过剩局面。(完)