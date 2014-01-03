欧洲经济指标预测--1月3日-1月10日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月30日当周 1月3-10日 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 -- +1.1% 英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期) -- +7.7% 1月3日(五) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.7% +0.6% (较上年同期) +7.1% +6.5% 0800 瑞士KOF领先指标 12月 1.93 1.85 0830 瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI) 12月 56.9 56.5 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +1.5% +1.4% 对民间部门贷款 -2.1% -2.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +1.9% 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加7 增加4.6 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加13.0 增加12.2 抵押贷款批准件数(千件) 69.00 67.701 M4货供额(较前月) -- +0.10% 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 62.0 62.6 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.3% -0.3% (较上年同期) +0.8% +0.7% 意大利HICP(较前月) 12月初值 +0.3% -0.3% (较上年同期) +0.6% +0.7% 1月6日当周 1月6日(一) 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 48.7 47.2 0848 法国Markit服务业PMI 12月 47.4 47.4 法国Markit综合PMI -- 47.0 0853 德国Markit服务业PMI 12月 54.0 54.0 德国Markit综合PMI -- 55.2 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 51.0 51.0 欧元区Markit综合PMI 52.1 52.1 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 60.5 60.0 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 正9.5 正8.0 1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +1.3% +1.6% (较前月) +0.4% +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1月7日(二) 0745 法国消费者信心指数 12月 84 84 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 12月 持平 增加1 未经季节调整失业人数(万人) 290 280 经季节调整失业率 6.9% 6.9% 经季节调整失业人数(万人) -- 298.5 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP) 12月初值 +0.9% +0.9% 1月8日(三) 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.4% +0.2% 经季节调整进口(较前月) +0.8% +2.9% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差172 顺差168 0900 意大利失业率 11月 12.7% 12.5% 1100 德国工业订单 11月 +1.3% -2.2% 1月9日(四) 0745 法国贸易收支(亿欧元) 11月 -- 逆差47 0900 意大利公共赤字/GDP之比 第三季 1.0% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 11月 -- 逆差32.5 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差95.0 逆差97.3 1000 欧元区企业景气指数 12月 0.29 0.18 经济景气指数 99.0 98.5 工业景气指数 负3.0 负3.9 服务业景气指数 负0.4 负0.8 消费者信心指数 负15.1 负15.4 消费者通胀预期指数 -- 14.0 1100 德国工业生产 11月 +1.5% -1.2% 1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 1月 -- 3,750 1200 英国央行利率决定 1月 -- 0.5% 1245 欧洲央行利率决定指标再融资利率 1月 -- 0.25% 存款利率 -- 0.00% 1月10日(五) 0001 英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期) 12月 -- +0.60% 0645 瑞士未经季节调整失业率 12月 3.4% 3.2% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产 11月 +0.3% -0.3% 0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.1% 0930 英国工业生产(较前月) 11月 +0.3% +0.4% (较上年同期) +3.0% +3.2% 制造业产出(较前月) 11月 +0.4% +0.4% (较上年同期) +3.3% +2.7% (完)