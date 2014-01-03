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市场报道 | 2014年 1月 3日 星期五 08:00 BJT

****欧洲经济指标预测--1月3日-1月10日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：   
    
    GMT时间  经济指标/活动                                 公布时段    预估值      前值   

    12月30日当周         
    
    1月3-10日
    0800   英国Halifax房价指数(较前月)                       12月        --       +1.1%
           英国Halifax房价指数三个月均值(较上年同期)                     --       +7.7%
    
    1月3日(五)
    0700   英国Nationwide房价指数(较前月)                    12月      +0.7%      +0.6%
                             (较上年同期)                              +7.1%      +6.5%  
    0800   瑞士KOF领先指标                                   12月       1.93       1.85
    0830   瑞士CS/SVME采购经理人指数(PMI)                    12月       56.9       56.5
    0900   欧元区M3货供额(较上年同期)                        11月      +1.5%      +1.4%
                 对民间部门贷款                                        -2.1%      -2.1%
                 M3三个月移动平均年增长率                                --       +1.9%
    0930   英国消费者信贷(亿英镑)                           11月       增加7    增加4.6
                抵押贷款发放金额(亿英镑)                            增加13.0   增加12.2
                抵押贷款批准件数(千件)                                 69.00     67.701
                M4货供额(较前月)                                          --     +0.10%
    0930   英国Markit/CIPS建筑业PMI                         12月        62.0       62.6
    1000   意大利CPI(较前月)                                12月初值   +0.3%      -0.3%
                     (较上年同期)                                      +0.8%      +0.7%
            意大利HICP(较前月)                              12月初值   +0.3%      -0.3%
                      (较上年同期)                                     +0.6%      +0.7% 
    
    1月6日当周 
    
    1月6日(一)
    0843    意大利Markit/ADACI服务业PMI                     12月        48.7      47.2 
    0848    法国Markit服务业PMI                             12月        47.4      47.4
            法国Markit综合PMI                                            --       47.0
    0853    德国Markit服务业PMI                             12月        54.0      54.0
            德国Markit综合PMI                                            --       55.2
    0858    欧元区Markit服务业PMI                           12月        51.0      51.0
            欧元区Markit综合PMI                                         52.1      52.1
    0928    英国Markit/CIPS服务业PMI                        12月        60.5      60.0
    0930    欧元区Sentix投资者信心指数                       1月       正9.5     正8.0    
    1300    德国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)    12月初值       +1.3%     +1.6%
                                        (较前月)                       +0.4%     +0.2%
                     消费者物价指数(CPI)(较前月)                       +0.3%     +0.2%
                                        (较上年同期)                   +1.4%     +1.3%  
     
    1月7日(二)
    0745    法国消费者信心指数                             12月          84         84
    0855    德国经季节调整失业人数变化(万人)               12月        持平      增加1
                  未经季节调整失业人数(万人)                            290        280
                  经季节调整失业率                                     6.9%       6.9%
                  经季节调整失业人数(万人)                              --       298.5   
    1000    欧元区消费者物价调和指数(HICP)             12月初值       +0.9%      +0.9%   

    1月8日(三)
    0700   德国经季节调整出口(较前月)                      11月       +0.4%      +0.2% 
               经季节调整进口(较前月)                                 +0.8%      +2.9%
               经季节调整贸易收支(亿欧元)                           顺差172    顺差168 
    0900   意大利失业率                                    11月       12.7%      12.5%   
    1100   德国工业订单                                    11月       +1.3%      -2.2%   
    
    1月9日(四)
    0745   法国贸易收支(亿欧元)                            11月        --       逆差47 
    0900   意大利公共赤字/GDP之比                         第三季                  1.0%
    0930   英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                    11月        --     逆差32.5
                全球商品贸易收支(亿英镑)                           逆差95.0   逆差97.3   
    1000    欧元区企业景气指数                             12月        0.29       0.18
                  经济景气指数                                         99.0       98.5
                  工业景气指数                                        负3.0      负3.9
                  服务业景气指数                                      负0.4      负0.8
                  消费者信心指数                                     负15.1     负15.4
                  消费者通胀预期指数                                    --        14.0 
    1100   德国工业生产                                    11月       +1.5%      -1.2%
    1200   英国央行量化宽松规模(亿英镑)                     1月         --       3,750
    1200   英国央行利率决定                                 1月         --        0.5%  
    1245   欧洲央行利率决定指标再融资利率                   1月         --       0.25%
                           存款利率                                     --       0.00%  
    
    1月10日(五)
    0001   英国零售业联盟(BRC)同店销售(较上年同期)         12月         --      +0.60%
    0645   瑞士未经季节调整失业率                          12月         3.4%      3.2%  
                 经季节调整失业率                                       3.2%      3.2%
    0745   法国工业生产                                    11月        +0.3%     -0.3%    
    0815   瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 12月        -0.1%      持平
                             (较上年同期)                              +0.2%     +0.1% 
    0930   英国工业生产(较前月)                            11月        +0.3%     +0.4%
                   (较上年同期)                                        +3.0%     +3.2%
               制造业产出(较前月)                           11月       +0.4%     +0.4%
                     (较上年同期)                                      +3.3%     +2.7%   (完)
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