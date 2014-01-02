基金产业：美国股票基金吸引34.5亿美元，连续第二周呈净流入--理柏

路透纽约1月2日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布数据显示，美国基金投资人在1月1日(周三)止当周向股票基金注入34.5亿美元，赶上美国股市在2013年的最后一波涨势，此为股票基金连续第二周呈现净流入。

股票上市交易基金(ETF)吸引30.5亿美元新资金，而股票共同基金则仅吸引4.06亿美元。

应税债券基金流出33亿美元，逆转上周的流入态势。

投资人从以持有美国公债为主的基金中撤出11亿美元，为10月初以来单周最大流出规模。

持有银行浮动利率贷款的基金则仅吸引1.423亿美元新资金注入，为2012年10月以来最低规模。