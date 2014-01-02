基金产业：美国股票基金吸引34.5亿美元，连续第二周呈净流入--理柏

韩国金融市场：股汇市近收平，反映特朗普政策不确定性及春节效应
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透纽约1月2日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布数据显示，美国基金投资人在1月1日(周三)止当周向股票基金注入34.5亿美元，赶上美国股市在2013年的最后一波涨势，此为股票基金连续第二周呈现净流入。
股票上市交易基金(ETF)吸引30.5亿美元新资金，而股票共同基金则仅吸引4.06亿美元。
应税债券基金流出33亿美元，逆转上周的流入态势。
投资人从以持有美国公债为主的基金中撤出11亿美元，为10月初以来单周最大流出规模。
持有银行浮动利率贷款的基金则仅吸引1.423亿美元新资金注入，为2012年10月以来最低规模。
货币市场基金净流入约140亿美元，上周为流入214亿美元。(完) (编译 龚芳; 审校 许娜)
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 张明钧/侯雪苹；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月24日 - 中国农业银行、天津银行等公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有289家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模132,426亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA- 江
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.135% +0.0 -0.135% 10年期公债 0.045% -0.5 0.050% 20年期公债 0.610% -1.0 0.620% 30年期公债 0.780% -0.5 0.785% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.40 +0.15 150.25 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货