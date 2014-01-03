巴西经济：2013年贸易顺差骤减，受商品价格下滑和燃料进口增加等拖累

路透巴西利亚1月2日 - 巴西2013年贸易顺差降至10多年来最低，因受到大宗商品价格下滑、燃料进口增加和制造业者竞争力下降的拖累。

巴西贸易部周四公布，2013年贸易顺差为25.61亿美元。此为该国自2000年以来最差的贸易表现，且远不及2012年的顺差193.96亿美元。

在面对着全球经济低迷和国内生产力欠缺的不利局面下，贸易收支情况的恶化对巴西构成严峻挑战。由于美元流入减少，贸易顺差的骤减也打压该国货币雷亚尔 走势。随着进口价格上涨，这也可能引发额外的通胀压力。

巴西12月贸易顺差为26.54亿美元，高于路透访问六位分析师给出的预估中值，即顺差13.5亿美元。

贸易部称，2013年进口达到2,396亿美元的纪录高位，较上一年度增长6.5%。与之相对比，出口则下滑1%至2,422亿美元。

大豆、玉米和铁矿石等原材料占据巴西去年总出口的近一半，随着全球市场价格下滑，巴西在其中部分商品出口中的获利有所减少。

进口则保持强劲，即便雷亚尔兑美元在2013年下跌逾13%。

燃料在进口商品中占据很大比重，巴西原油精炼能力有限，因此不得不从国外购买高价油品。该国2013年燃料与润滑油进口额较上年增长13.8%，半成品和资本财进口额分别上升5.8%和5.4%。