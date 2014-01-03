更正-韩国经济：正密切关注韩元和日圆汇率走势--企划财政部长官

(更正：英文原文有误，内文第三段韩元兑美元和日圆触及逾五年高点的时间是“周四”，而非“周一”)

路透首尔1月3日 - 韩国企划财政部长官玄旿锡表示，正密切关注韩元 汇率波动以及日圆 的持续贬值。此为针对日圆走势一系列评论的最新言论。

“我们在密切关注市场的波动，”玄旿锡周四稍晚在被问及日圆最新贬值走势时对记者说。他的此番言论定于周五上午公布。

韩元兑美元和日圆 周四分别触及逾五年来最强水准，打压三星电子 和现代汽车 等主要出口商的股价挫跌，因担忧韩元上涨或将损及国内出口商的获利。