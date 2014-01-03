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债券 | 2014年 1月 3日 星期五 08:42 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--1月3日-1月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
                          
 日期  时   国家   规   发行细节
       间          模   
 1/7        英国        指数关联债券
 1/7        日本        三个月期贴现国库券
 1/7        日本        10年期公债
 1/7        美国        三年期公债
 1/8        美国        10年期公债
 1/9        西班        公债标售
            牙          
 1/9        美国        30年期公债
 1/9        日本        三个月期贴现国库券
 1/10       日本        10年期通胀保值债券
 1/10       日本        六个月期贴现国库券
 1/10       意大        公债标售
            利          
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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