《全球主要国家债券发行预告》--1月3日-1月10日

标题新闻：英国首相特雷莎梅称尽管民调显示保守党领先，但竞选活动刚开始结果不确定不会想当然
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以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期 时 国家 规 发行细节 间 模 1/7 英国 指数关联债券 1/7 日本 三个月期贴现国库券 1/7 日本 10年期公债 1/7 美国 三年期公债 1/8 美国 10年期公债 1/9 西班 公债标售 牙 1/9 美国 30年期公债 1/9 日本 三个月期贴现国库券 1/10 日本 10年期通胀保值债券 1/10 日本 六个月期贴现国库券 1/10 意大 公债标售 利 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 郑茵 审校 王兴亚)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。