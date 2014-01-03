《中国重要政经日程》--1月3日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
============================近期重要政经日程=======================
1/9(四)
*--2013(第七届)中国创业投资价值榜在北京举行。
1/10(五)
--第十八届中国资本市场论坛在北京举行。
1/16(四)
--2013中国财经领袖年会在北京举行。
3/3(一)
--全国政协第十二届全国委员会第二次会议在北京召开。
3/5(三)
--十二届全国人大第二次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 宿泱韫)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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