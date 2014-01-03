金砖国家：1月2日股汇市收盘纵览

路透1月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月2日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低1.18%，成为990.79点。

中国股市：沪综指缩量收跌，受PMI数据不佳影响

香港股市：恒指收盘仅小幅上涨，中国PMI数据显示经济放缓

中国汇市：人民币续四日收创纪录高位，新年伊始监管层维稳意图初现

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拉美股市：巴西股市重跌，因身为巴西最大出口市场的中国制造业数据表现疲弱，打压此间市场。Bovespa指标股指 挫低2.26%，成为50,341.25点，远离约51,600点的阻力关卡。成交量仍低，许多交易商仍离场渡假

拉美汇市：巴西雷亚尔跌穿2.4触及四个月最低，墨西哥和智利披索也走低

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南非股市：收盘续创新高，投资人抢进贵金属生产类股，认定该类股的股价去年跌过头。Top-40绩优股指数 收涨0.73%，成为41,785.98点，改写纪录高位。综合指数 则涨0.72%，至46,589.70点，盘中纪录高位为46,836.02点。

南非汇市：兰特新年开局疲弱，兑美元急跌约2%至近五年低位

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印度股市：收低逾1%，为近一个半月来单日最大跌幅，因投资人连续第二日锁定ICICI银行等绩优股的获利。指标BSE指数 下跌1.19%，成为20,888.33点，回吐此前多达0.9%的涨幅。NSE指数 跌1.28%，成为6,221.15点，为12月19日以来最低收盘价。

印度汇市：印度卢比跌至两周低位，为连续第二日下滑，因股市创六周来最大跌幅，且一家大型企业浮现美元需求。卢比兑美元 收报62.26/27，上日报61.90/91。

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