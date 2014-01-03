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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 08:27 BJT

中国债市：外汇交易中心发布2013年银行间交易百强机构，国开行拔头筹

路透上海1月3日 - 中国外汇交易中心周四发布2013年银行间本币市场交易100强，国家开发银行 拔得头筹，光大银行 和中国银行 紧随其后。

排在第4-10位的分别是工商银行 、浦发银行 、农业银行 、建设银行 、广发银行、邮储银行和上海银行。

上述排名是根据对各交易成员在信用拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、资产支持证券、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率协议和信用风险缓释凭证市场交易量的年度统计。(完)

参看详情，请点选中国货币网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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