欧洲金融：希腊利用欧盟联合融资的规模超过目标

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称贸易仍是G20会议的重要潜台词，贸易应被视为全球增长的积极因素
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路透雅典1月2日 - 希腊发展部周四表示，在简化企业申请流程后，该国利用欧盟联合融资的规模超过了目标水平。
政府数据显示，希腊利用的联合融资额比38.9亿欧元(53.6亿美元)的目标高出7.1亿欧元。达到该目标是欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助希腊的先决条件之一。
该国经济增长率今年料回升至0.6%。此前长达六年的经济衰退迫使国内数以千计的企业关门，失业率攀升至纪录高位。
希腊发展部长Kostis Hatzidakis称，希腊须确保其2015年有资格获得55亿欧元的欧盟资金。目前的欧盟联合融资计划的规模为205亿欧元。
“资金吸收率比此前最乐观的估计还要高，”他在声明中表示。
Hatzidakis指出，希腊已经缩短了联合融资项目的审批流程，并于12月重启76亿欧元的收费公路项目。该项目已经停顿三年。
“单凭(这一计划)本身无法解决企业和经济面临的问题，”他说。“但它可以成为经济恢复增长的催化剂。”(完)
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路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。