欧洲金融：希腊利用欧盟联合融资的规模超过目标

路透雅典1月2日 - 希腊发展部周四表示，在简化企业申请流程后，该国利用欧盟联合融资的规模超过了目标水平。

政府数据显示，希腊利用的联合融资额比38.9亿欧元(53.6亿美元)的目标高出7.1亿欧元。达到该目标是欧盟/国际货币基金组织(IMF)救助希腊的先决条件之一。

该国经济增长率今年料回升至0.6%。此前长达六年的经济衰退迫使国内数以千计的企业关门，失业率攀升至纪录高位。

希腊发展部长Kostis Hatzidakis称，希腊须确保其2015年有资格获得55亿欧元的欧盟资金。目前的欧盟联合融资计划的规模为205亿欧元。

“资金吸收率比此前最乐观的估计还要高，”他在声明中表示。

Hatzidakis指出，希腊已经缩短了联合融资项目的审批流程，并于12月重启76亿欧元的收费公路项目。该项目已经停顿三年。