《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月3日

*工商时报：

--包括台聚 、和桐 、李长荣 等六家石化业者，已正式向经济部投审会提出申请，将携手前进福建古雷石化专区；初期轻油裂解厂等投资金额为96亿人民币（约合477亿台币），两岸出资各半，产品包括乙烯年产120万吨、丙烯70万吨等七项原料。

--2014年开年就有大型联贷案签约，由台银出掌管理银行的南亚科120亿台币联贷案昨日签约，并由台塑集团副总裁王瑞华与台银董事长李纪珠共同主持，显示双方对此案的高度重视。

*经济日报：

--财政部长张盛和再度对房市示警，他表示，房市泡沫十大指标已有多项超标，就像〞黄小鸭〞吹得很大，不知道何时会破，投资人若非自住，不要盲目投入，供给量多的地区破裂压力愈大。

--行政院长江宜桦昨日标举两把〞经济之火〞，一是力拚今年来台旅客要突破900万人次；二是力促今年民间参与公共建设上攻2,000亿台币。

--财政部指示兆丰金 研拟发展亚洲区域指标性银行的评估报告，以此为方向推动公公并(公股银行间合并)。不过，尽管兆丰金在董事长蔡友才指示下，订好报告纲要，但兆丰金与兆丰银内部却评估，台湾市场本身合宜的分行家数，以120家以内为最适规模。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。