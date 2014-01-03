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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 08:37 BJT

《汇市简讯》干预疑虑令美元兑韩元持坚，韩官员称密切关注韩元走势

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* 美元/韩元开盘报1053，因出口商卖盘很快跌至1051.7

* 受干预疑虑影响，支撑位在1050。韩国企划财政部长官称，密切关注韩元走势

* 韩国央行昨日在1050水准积极护卫韩元

* 美元兑韩元最新报1052.4-1052.8，交易区间介于1051.7-1053.5， 无本金交割远期外汇(NDF)报1054.6-1055.0。(完)

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