《汇市简讯》干预疑虑令美元兑韩元持坚，韩官员称密切关注韩元走势

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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* 美元/韩元开盘报1053，因出口商卖盘很快跌至1051.7
* 受干预疑虑影响，支撑位在1050。韩国企划财政部长官称，密切关注韩元走势
* 韩国央行昨日在1050水准积极护卫韩元
* 美元兑韩元最新报1052.4-1052.8，交易区间介于1051.7-1053.5， 无本金交割远期外汇(NDF)报1054.6-1055.0。(完)
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