中国债市动态：现券收益率高位震荡，流动性短期续好IRS回落

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透上海1月3日 - 中国银行间市场流动性一时无忧，而对后市信心欠奉致弱势未改。周五早盘现券收益率高位震荡，其中部分国债、政策性金融债收益率走升，不过整体幅度有限。
在此前几日连续上行后，利率互换今日早盘有所回落。另一衍生品--国债期货各合约，依旧全线下行，跌幅则较上日收敛。
资金市场主要回购加权利率周五早盘续跌，其中隔夜和七天期品种最新分别报2.98%和4.71%附近，均为自去年12月下旬资金突紧以来最低水平。但业内人士指出，相对而言机构对融出14天以上的资金仍较谨慎，跨春节的品种更是供应寥寥。
上海一券商交易员表示，目前资金面短期内无忧，隔夜等品种供给充裕。但“春节还是会紧张的，惯例。IPO马上要出来了，资金又紧平衡，债市机会不大。”
流动性较好的近七年期国债130020券最新成交 在4.63%，上日尾盘为4.61%；相近期限但流动性略逊的130015券 收益率早盘先跌后涨，最新为4.70%，上日尾盘为4.6950%。
五年期国债期货主力合约1403 早盘收报91.300元人民币，跌0.136元，或0.15%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
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