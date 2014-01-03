中国债市动态：现券收益率高位震荡，流动性短期续好IRS回落

路透上海1月3日 - 中国银行间市场流动性一时无忧，而对后市信心欠奉致弱势未改。周五早盘现券收益率高位震荡，其中部分国债、政策性金融债收益率走升，不过整体幅度有限。

在此前几日连续上行后，利率互换今日早盘有所回落。另一衍生品--国债期货各合约，依旧全线下行，跌幅则较上日收敛。

资金市场主要回购加权利率周五早盘续跌，其中隔夜和七天期品种最新分别报2.98%和4.71%附近，均为自去年12月下旬资金突紧以来最低水平。但业内人士指出，相对而言机构对融出14天以上的资金仍较谨慎，跨春节的品种更是供应寥寥。

上海一券商交易员表示，目前资金面短期内无忧，隔夜等品种供给充裕。但“春节还是会紧张的，惯例。IPO马上要出来了，资金又紧平衡，债市机会不大。”

流动性较好的近七年期国债130020券最新成交 在4.63%，上日尾盘为4.61%；相近期限但流动性略逊的130015券 收益率早盘先跌后涨，最新为4.70%，上日尾盘为4.6950%。