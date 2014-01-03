《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月3日

路透香港1月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较. (1美元=7.7535港元 ) 美国股市周四在新年首个交易日走低，道琼工业指数 收跌135.31点，或0.82%，至16,44 1.35点，因投资者在标普500指数录得1997年来最佳年度表现后锁定获利，很多去年涨幅居前的个 股今日走低。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 182.920 -2.53 12820 14.183 -1.37 中国铝业 8.470 -2.64 18394 2.627 -1.61 中国移动 51.330 -1.84 165368 79.597 -0.75 中国人寿 45.370 -3.98 44549 23.452 -1.67 中石油 107.870 -1.70 28743 8.364 -1.14 中石化 79.930 -2.73 24318 6.197 -1.16 汇丰控股 54.570 -1.02 1574463 84.622 0.03 中电信 49.160 -2.79 15175 3.812 -1.25 中国联通 14.830 -1.53 101085 11.498 -1.39 兖州煤业 8.400 -8.99 82370 6.513 -1.62 华能国际 35.740 -1.41 16229 6.928 -1.59 南方航空 19.580 -0.81 4471 3.036 -1.10 东方航空 18.980 -1.35 4077 2.943 -0.23 中芯国际 3.950 1.28 43527 0.613 -2.77 (完) (整理 梁慧仪)