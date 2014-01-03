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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 08:38 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--1月3日

路透香港1月3日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.
(1美元=7.7535港元 )
    
    美国股市周四在新年首个交易日走低，道琼工业指数 收跌135.31点，或0.82%，至16,44
1.35点，因投资者在标普500指数录得1997年来最佳年度表现后锁定获利，很多去年涨幅居前的个
股今日走低。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       182.920   -2.53      12820            14.183      -1.37
 中国铝业                       8.470   -2.64      18394             2.627      -1.61
 中国移动                      51.330   -1.84     165368            79.597      -0.75
 中国人寿                      45.370   -3.98      44549            23.452      -1.67
 中石油                       107.870   -1.70      28743             8.364      -1.14
 中石化                        79.930   -2.73      24318             6.197      -1.16
 汇丰控股                      54.570   -1.02    1574463            84.622       0.03
 中电信                        49.160   -2.79      15175             3.812      -1.25
 中国联通                      14.830   -1.53     101085            11.498      -1.39
 兖州煤业                       8.400   -8.99      82370             6.513      -1.62
 华能国际                      35.740   -1.41      16229             6.928      -1.59
 南方航空                      19.580   -0.81       4471             3.036      -1.10
 东方航空                      18.980   -1.35       4077             2.943      -0.23
 中芯国际                       3.950    1.28      43527             0.613      -2.77
 (完)

 (整理　梁慧仪)
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