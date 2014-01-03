中港个股：中国石化称A股可转债发行批复已到期自动失效

全球航运：波罗的海乾散货运价指数录得12月中以来最大单日百分比跌幅
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
路透上海1月3日 - 亚洲第二大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周五称，证监会对公司发行A股可转债批复的六个月有效期已过，在有效期内本次发行未启动，该次可转债发行批复已自动失效。
公告指出，证监会2013年7月1日核准中国石化发行300亿元人民币可转债，该批复自核准发行之日起六个月内有效。
中国石化指出，在取得可转债批复后，公司综合考虑资本市场状况和投资者利益，没有启动本次可转换公司债券的发行。可转债批复自2014年1月1日起自动失效。
中国石化A股周四收报4.46元，过去一个月下滑10.97%。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透4月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五录得去年12月中以来的最大单日百分比跌幅，因较大型船舶活动有限导致运费下跌。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选,