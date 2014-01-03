中港个股：中国石化称A股可转债发行批复已到期自动失效

路透上海1月3日 - 亚洲第二大炼油商--中国石油化工股份有限公司 周五称，证监会对公司发行A股可转债批复的六个月有效期已过，在有效期内本次发行未启动，该次可转债发行批复已自动失效。

中国石化指出，在取得可转债批复后，公司综合考虑资本市场状况和投资者利益，没有启动本次可转换公司债券的发行。可转债批复自2014年1月1日起自动失效。