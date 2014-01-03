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亚洲 | 2014年 1月 3日 星期五 08:56 BJT

国际油市：美国原油期货小涨，受助于原油库存下降预期

0026GMT时，美国2月原油 小涨0.04美元至每桶95.48美元。周四曾下滑2.98美元至每桶95.44美元。

布兰特原油期货2月合约 尚未开始交易。周四布兰特原油下跌3.02美元至每桶107.78美元，创6月底以来最大单日百分比跌幅。

暴风雪周四袭击美国东北部，导致航班取消并迫使人们闭门不出，从而减少了燃料需求，打压原油期货。

利比亚官员周四称，希望三天内恢复El Sharara大型油田运转，但三大石油港口料仍关闭。

印尼能源监管部门周四称，该国液化天然气产量2014年料增加近6%，但出口将持稳。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 许娜/侯向明； 审校 王兴亚)
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